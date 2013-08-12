Мельника можуть оголосити у міждержавний розшук

Після сьогоднішнього рішення Печерського районного суду про затримання ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, який підозрюється в отриманні хабарів, можуть оголосити у міждержавний розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання суду зазначив прокурор Сергій Овчаренко.

“Після цього Мельника можуть оголосити в міждержавний розшук”, - сказав Овчаренко.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

Сьогодні, 10 серпня, Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.