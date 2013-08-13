Чиновники поклали собі в кишеню 1,6 мільйона з Аграрного фонду

В Одеській області чиновники привласнили 1,6 млн грн державних коштів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, зловживання розкриті у ході перевірки дотримання законодавства під час використання бюджетних коштів, що виділяються на підтримку агропромислової галузі.

«Встановлено факти привласнення посадовцями двох сільгосппідприємств коштів Аграрного фонду України в сумі близько 1,6 млн грн. Стосовно посадовців розпочато кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання владою або службовим становищем)», - повідомили у прес-службі.