Чиновники поклали собі в кишеню 1,6 мільйона з Аграрного фонду
09:56, 13 серпня 2013Суспільство
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На Одещині чиновники привласнили 1,6 млн грн коштів Аграрного фонду – прокуратура.
Чиновники обікрали Аграрний фонд / Фото : npblog.com.ua
В Одеській області чиновники привласнили 1,6 млн грн державних коштів.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, зловживання розкриті у ході перевірки дотримання законодавства під час використання бюджетних коштів, що виділяються на підтримку агропромислової галузі.
«Встановлено факти привласнення посадовцями двох сільгосппідприємств коштів Аграрного фонду України в сумі близько 1,6 млн грн. Стосовно посадовців розпочато кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання владою або службовим становищем)», - повідомили у прес-службі.
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