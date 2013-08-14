ЗМІ: Проїзд у громадському транспорті може подорожчати на чверть

У Міністерстві інфраструктури запропонували включити в ціну квитка вартість інвестиційної складової (гроші, за які повинен ремонтуватися і оновлюватися парк громадського транспорту).

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Це, на думку чиновників відомства, дозволить повністю оновити рухомий склад за 15 років, повідомляє Сегодня.

Правда, у відповідному проекті наказу міністерства немає згадок про те, яким буде розмір цієї інвестиційної складової.

«За нашими оцінками, вона буде на рівні 10-25%. Встановлювати її будуть місцеві влади», - сказав експерт Асоціації міст України Олександр Слобожан. Якщо нововведення набуде чинності, проїзд у тролейбусах і трамваях подорожчає до 2 грн, в метро - до 2,5 грн, а в електричках - до 2,2 грн. Тим часом експерти не виключають, що нововведення не вирішить проблему застарілого автопарку.

«Потрібно своєчасно компенсувати місцевим бюджетам (а ті, у свою чергу, - перевізникам. - Авт.) З державного бюджету гроші за проїзд пільговиків», - вважає директор громадської організації «Інститут міста» Олександр Сергієнко.