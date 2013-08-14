Україна збирається постачати м’ясо до Китаю

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми приступили до роботи з сертифікації та одержання дозволу на постачання всіх видів м'яса і м'ясної продукції на китайський ринок», - сказав Присяжнюк. «Сподіватимемося, що (експорт м'яса до Китаю — УНІАН) почнеться з нового року», - сказав він.

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При цьому міністр відзначив, що наступного тижня до України приїде інспекція з Китаю, яка завершить процес сертифікації вітчизняної пшениці, ячменю і сої, що згодом дозволить країні експортувати ці зернові до Китаю.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Присяжнюк заявив, що Україна має намір збільшити поставки м'яса і зернових до країн Південно-Східної Азії.

«Ми приступили до сертифікації та стандартизації м'яса всіх видів, ми приступили до сертифікації борошна, приступили до фітосанітарного дозволу пшениці та інших видів зернових», - сказав міністр.