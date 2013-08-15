У Львові догхантери потруїли бродячих псів, тварини гинули на очах у дітей

Люди кажуть, що чотири дворові собаки померли у страшних муках просто на очах у численних свідків.

На тему: На Чернігівщині догхантер відстрілює домашніх псів (відео)

Люди певні, що тварин отруїли і тепер бояться, що отрута могла потрапити на дитячий майданчик, біля якого й знайшли тварин, повідомляє ТСН.

Собаки конали від отрути на очах у дітей та дорослих 3-4 години. Кожного з псів, які загинули, мешканці довколишніх будинків знали по імені і були не проти сусідства.

Один з псів - Барс - кілька років тому на смітнику знайшов покинуте немовля. Тварина стерегла дитину, поки не надійшли працівники найближчої лікарні.

Поблизу місць, де отруїли собак, розміщений дитячий садок та майданчики. Люди бояться, що і діти тепер теж у небезпеці, адже отрута могла лишитися. Мешканці сусідніх будинків переконані собак отруїли догхантери – це мисливці за бездомними тваринами.

Торік у цьому ж районі люди знайшли більше десятка собачих трупів. За даними міліції, за останні два роки у місті отруїли півтора десятки собак. Минулого року вперше в Україні за цим фактом була порушена кримінальна справа.

За словами захисників тварин, зазвичай собак труять протитуберкульозним препаратом, від якого тварини помирають у страшних муках. Тож зоозахисники готують власні ініціативи до депутатів, аби у законі чітко прописали, що за жорстоке поводження з тваринами присуджувати 2 роки за гратами.