На Львівщині німця посадили на 9 років за контрабанду кокаїну

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Зокрема, як йдеться в повідомленні, рішенням колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області до кримінальної відповідальності притягнуто мешканця Одеської області та громадянина Німеччини, які налагодили канал контрабандного переправлення на територію України особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну.

За даними СБУ, у ході слідства доведено, що 45-річний одесит та 56-річний іноземець замовляли наркотик в одній із країн Західної Європи та переміщували його контрабандним шляхом в Україну на власному автомобілі. У подальшому наркоділки реалізовували контрабандний «товар» оптовими партіями наркодилерам.

Наприкінці листопада 2011 року в пункті пропуску «Шегині» Львівської області співробітники СБУ затримали іноземця, який намагався ввезти до України наркотичну речовину. Під час митного огляду автомобіля оперативники виявили у банці з-під миючого засобу, яка була прихована серед власних речей зловмисника, майже 260 грамів кокаїну.

Того ж дня в одному з готелів Львівщини правоохоронці затримали і одесита, який очікував на свого спільника з «товаром». Під час санкціонованого огляду його готельного номеру та автомобіля співробітники СБУ вилучили наркотичний засіб - канабіс.

Рішенням суду громадянина України визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки; іноземця визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів), ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України та засуджено до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.