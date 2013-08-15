Чиновник поцупив єдиний справний катер моррічінспекції в Запорізькій області

Прокуратура Запорізької області викрила екс-керівника Дніпропетровського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції, який привласнив єдиний справний катер інспекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, кримінальний злочин виявили після того, як прокуратура встановила, що в 2013 році працівники інспекції не провели жодної перевірки суден на воді в акваторії Дніпра на території Запорізької області.

«У ході перевірки було встановлено, що причина бездіяльності банально проста - в інспекторів фактично не залишилося на чому виходити на річку, оскільки один із керівників управління Укрморрічінспекції, який наприкінці травня звільнився з роботи, тижнем раніше одержав на відповідальне зберігання службовий катер «Амур-2», яким фактично заволодів ще восени 2012 року, і на момент звільнення встиг навіть переобладнати», - повідомили у прокуратурі, зазначивши, що даний катер був єдиним катером інспекції в робочому стані.

Минулого тижня, у зв'язку із встановленням даних фактів, прокуратура Запорізької області відкрила стосовно колишнього керівника Дніпропетровського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції кримінальне провадження за ч.2 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) - передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ведеться слідство.