На Житомирщині на 3% скоротилася смертність

На Житомирщині за останні два роки смертність населення зменшилася на 3%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

За словами начальника управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Олександра ТОЛСТАНОВА, у регіоні традиційно спостерігається істотна розбіжність показників смертності сільського (24 померлих на 1 тис. жителів) і міського населення (14 померлих на 1 тис. жителів) в усіх вікових групах. При цьому середній вік померлих чоловіків становить 62 роки, а жінок – 74, зазначив О.ТОЛСТАНОВ.

Також голова облуправління охорони здоров’я повідомив, що більшість смертей цього та минулого року сталися через захворювання системи кровообігу (понад 50% чоловічих і 80% жіночих смертей). Найчастіше люди йшли з життя від ішемічної хвороби серця (14030 осіб).