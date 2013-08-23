ЗМІ: Листа від "дніпропетровських терористів" журналіст знайшов після розмови з СБУ

Про це повідомила сторона захисту, передає Радіо Свобода.

За словами Артема Шевченка, на корпоративний е-mail телеканалу у травні 2012 року прийшов так званий «лист терористів», про який його завчасно попередили в СБУ.

«На зустрічі керівники СБУ повідомили мені деякі подробиці їхньої роботи по пошуку цих людей чи людини. Показали мені витяги, у яких ці люди повідомляли, що звернуться на телебачення. І мені сказали, що я скоро можу отримати якесь послання», – розповів Артем Шевченко.

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За його словами, після цієї розмови в СБУ він справді знайшов листа, адресованого «терористами» особисто йому на корпоративній пошті каналу ТВі. Автори цього листа вказували на свою причетність до серії вибухів, в тому числі у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську, і пропонували журналісту виступити посередником у спілкуванні із владою, від якої вони вимагали 4,5 мільйонів доларів США.

На запитання державного обвинувачення підсудний Віталій Федоряк, який повністю визнає свою провину, повідомив, що текст вказаного листа готував Віктор Сукачов, а відправляв сам Федоряк. Проте головний обвинувачений в терактах, дніпропетровський політолог Віктор Сукачов не підтвердив цю інформацію.

Сукачов обіцяє надати детальні свідчення у справі пізніше. Раніше він заявляв, що частково визнає свою провину, однак не уточнював, у чому саме.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, в яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, саморобні вибухові пристрої були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб). 1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі. Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.