На Полтавщині горіло сім гектарів торфу
19:42, 23 серпня 2013Суспільство
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22 серпня о 20:00 у с. Денисівка Оржицького району Полтавської області вогнеборці ліквідували пожежу поверхневих покладів торфу на площі близько 7 га.
Пожежників викликав місцевий житель
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Управління ДСНС України в області.
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Також у прес-службі нагадали, що 21 серпня, через необережне поводження з вогнем, на болотистій місцевості виникло загоряння покладів торфу. Вогнеборців викликав місцевий житель. Отримавши сигнал про надзвичайну подію, рятувальники прибули на місце пригоди та розпочали ліквідацію пожежі.
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