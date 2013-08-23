На Полтавщині горіло сім гектарів торфу

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Управління ДСНС України в області.

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Також у прес-службі нагадали, що 21 серпня, через необережне поводження з вогнем, на болотистій місцевості виникло загоряння покладів торфу. Вогнеборців викликав місцевий житель. Отримавши сигнал про надзвичайну подію, рятувальники прибули на місце пригоди та розпочали ліквідацію пожежі.