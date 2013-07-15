На Чернігівщині вже п'ятий день горять торф'яники (відео)
10:36, 15 липня 2013Суспільство
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На Чернігівщині п'ятий день триває гасіння пожежі на торф'янику.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
На тему: На Чернігівщині горить торф'яник
Загоряння торфу на площі 2,2 га виникла 11 липня поблизу смт. Замглай Ріпкинського району. За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Станом на ранок 15 липня ліквідовано пожежу на площі 1,4 га, роботи з гасіння тривають, продовжується горіння окремих осередків на площі 0,8 га. Особовий склад Ріпкинського районного пожежно-рятувального підрозділу працює у двозмінному посиленому варіанті несення служби, йдеться в повідомленні.
Загрози населеним пунктам та лісовим масивам немає, запевнили в ОДА.
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