На Чернігівщині вже п'ятий день горять торф'яники (відео)

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

На тему: На Чернігівщині горить торф'яник

Загоряння торфу на площі 2,2 га виникла 11 липня поблизу смт. Замглай Ріпкинського району. За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Станом на ранок 15 липня ліквідовано пожежу на площі 1,4 га, роботи з гасіння тривають, продовжується горіння окремих осередків на площі 0,8 га. Особовий склад Ріпкинського районного пожежно-рятувального підрозділу працює у двозмінному посиленому варіанті несення служби, йдеться в повідомленні.

Загрози населеним пунктам та лісовим масивам немає, запевнили в ОДА.