У Полтавській області невідомий підпалив торфовища
10:38, 25 серпня 2013Суспільство
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У Глобинському районі Полтавської області виникла пожежа на поверхневих покладах торфу.
Гасіння пожежі на торф`янику
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди облуправління ДСНС, вогонь знищив сухостій трави і поверхневі поклади торфу на площі 6 га.
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Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої людини.
Роботи з ліквідації пожежі тривають.
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