У Полтавській області невідомий підпалив торфовища

10:38, 25 серпня 2013
Суспільство
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У Глобинському районі Полтавської області виникла пожежа на поверхневих покладах торфу.

Гасіння пожежі на торф`янику

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди облуправління ДСНС, вогонь знищив сухостій трави і поверхневі поклади торфу на площі 6 га.

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Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої людини.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

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