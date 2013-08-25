У Полтавській області невідомий підпалив торфовища

У Глобинському районі Полтавської області виникла пожежа на поверхневих покладах торфу.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди облуправління ДСНС, вогонь знищив сухостій трави і поверхневі поклади торфу на площі 6 га. На тему: На Полтавщині горіло сім гектарів торфу Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої людини. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

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