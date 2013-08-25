Сьогодні в Україні відзначають День шахтаря

Президент України Віктор Янукович вже привітав працівників вугільної промисловості.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні сказано: «Самовідданість і підтримка, відповідальність і мужність є основою славних шахтарських традицій і взірцем для наслідування. Ми пишаємося людьми, які щоденно піднімають на-гора тонни чорного золота, дбаючи про примноження економічного потенціалу країни та добробут наших громадян».

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На переконання Януковича, «впроваджуючи новітні технології та використовуючи передовий досвід провідних вугледобувних держав, ми забезпечимо успішний розвиток цієї важливої для національної економіки галузі та гідний соціальний захист шахтарів».

Він побажав гірникам «міцного здоров'я, достатку і злагоди в родинах та нових здобутків в ім'я України».

Довідка. День шахтаря відзначається ще з радянських часів, причому перше святкування пов’язують зі встановленням стахановських рекордів у середині 30-х років.

Прикметно, що для багатьох міст Донбасу - це одне з найбільших свят у році. Зокрема, День міста в Донецьку збігається з Днем шахтаря, який традиційно відзначають в останню неділю серпня.