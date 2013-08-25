День Незалежності святкували понад мільйон українців - МВС
13:48, 25 серпня 2013Суспільство
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Під час святкування 22-ї річниці Незалежності України 24 серпня грубих порушень громадського порядку правоохоронці не виявили.
Українці відсвяткували День Незалежності
Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України
Участь у святкових заходах взяли понад 1 млн українців і гостей країни.
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Урочистості відбувалися у 685 населених пунктах держави. Організатори свята провели понад 1,2 тис. масових заходів.
Охорону громадського порядку та безпеку людей під час проведення масових культурних акцій забезпечували майже 14 тис. працівників органів внутрішніх справ.
Святкові заходи в Україні триватимуть сьогодні і завтра.
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