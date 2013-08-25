У Миколаєві на синагозі намалювали свастики
18:19, 25 серпня 2013Суспільство
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Невідомі нанесли написи у вигляді свастики на будівлі синагоги, розташованої на вулиці Карла Лібкнехта в Центральному районі Миколаєва.
Синагога в Миколаєві / Фото: mkjcc.org
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Миколаївського міськуправління міліції, свастику нанесли в ніч з 24 на 25 серпня.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група центрального райвідділу міліції.
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Даний факт був внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 КК України «Хуліганство».
Правоохоронці звернулися до громадян, які володіють будь-якою інформацією за даним фактом, повідомити за адресою вул. Декабристів, 8 центральний райвідділ міліції, тел. 49-87-00, 49-87-01 або 102.
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