Міліція розслідує факт наруги на єврейському кладовищі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, у вівторок до чергової частини Прилуцького міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що на єврейському кладовищі на 17 надгробних пам’ятниках виявлено фашистську свастику.

Відомості за цим фактом слідчий відділ міліції вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

Проводяться слідчі та розшукові дії. Хід досудового розслідування контролює прокуратура Чернігівської області.