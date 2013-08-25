У Севастополі міліція викрила порносайт

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби міської міліції, щодня даний інтернет - ресурс відвідували близько 300 користувачів. Послугами порносайту користувалися кілька десятків тисяч зареєстрованих цінителів «полунички». Більша половина з них - у Севастополі.

Оперативникам вдалося встановити місцезнаходження хостингу і сервера. Зараз вони вилучені і направлені на експертне дослідження. За знятою з комп'ютера інформацією співробітники міліції встановили особу, яка створила і адмініструвала вказаний ресурс, ним виявився 38-річний житель Севастополя, для якого забезпечення функціонування даного сайту було водночас і хобі, і додатковим заробітком.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 301 (розповсюдження відеопродукції порнографічного змісту) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до 5 років. Діяльність сайту припинено.