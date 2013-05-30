Клієнток солярію в Одесі знімали прихованою камерою для порносайтів

Як повідомляє Думская.net з посиланням на прес-службу обласного УВС, правоохоронці отримали інформацію «про те, що в одному з салонів краси Одеси, в солярії, встановлена ​​прихована відеокамера».

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 182 КК (порушення недоторканності приватного життя) співробітники управління у боротьбі з кіберзлочинністю спільно з представниками прокуратури провели санкціонований обшук. Вони виявили приміщення, в якому була відеокамера й «інші предмети, призначені для прихованої відеозйомки відвідувачів».

«Встановлено, що отримані таким чином відеоролики розміщувалися на різних порносайтах у всесвітній мережі Інтернет, - зазначили у відомстві. - Нині співробітниками міліції вживаються заходи, спрямовані на виявлення осіб, що постраждали від протиправних дій організаторів даного бізнесу».