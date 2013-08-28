МВС: анкета Мельника на публічному сайті Інтерполу ніколи не виставлялася

Про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков на своїй сторінці у Фейсбук.

«Панове журналісти! Скрін-шоти нібито з сайту Інтерполу з розшукуваним Мельником - це фейк. На паблік-сайті інформація про нього і не виставлялася, а була внесена до бази даних генерального секретаріату Інтерполу, до якої мають авторизований доступ співробітники правоохоронних органів», - повідомив Бурлаков.

Раніше ряд ЗМІ повідомив про те, що дані Мельника зникли з сайту Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь. Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.