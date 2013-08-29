Нафтогаз попереджає про можливий зрив підготовки до опалювального сезону

Згідно з повідомленням, найгірші показники заборгованості за спожитий природний газ мають: Дніпропетровська область (борг - 2,5 млрд грн); Донецька область (борг - 2,7 млрд грн); Харківська область (борг - 2,2 млрд грн); місто Київ (борг - 2,2 млрд грн).

Також у повідомленні наголошується, що, згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік, граничний обсяг природного газу для теплогенеруючих підприємств і ТЕЦ на виробництво теплової енергії для потреб населення становить 6,3 млрд куб. м. Проте протягом 7 місяців 2013 р. підприємства ТКЕ фактично спожили 4,7 млрд куб. м природного газу.

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“Якщо підприємства теплоенергетики не дотримуватимуться прогнозного балансу і не знизять споживання природного газу, то наявні ресурси газу будуть вичерпані вже в листопаді 2013 р. Це ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону 2013-2014 рр.”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив «Нафтогазу України» забезпечити негайне обмеження поставок газу до технологічного мінімуму підприємствам, які виробляють теплову енергію, за умови неповних розрахунків.

Компанія «Нафтогаз України» у середині серпня звернулася до місцевих органів влади і підприємств теплокомуненерго з проханням про швидке погашення заборгованості за спожитий газ, накопиченої в попередні періоди, яка становить більш як 17,4 млрд грн.

Ціна російського газу, що імпортується до України, в третьому кварталі 2013 року становитиме 400 дол. за тисячу кубометрів. Ціна газу, що купується в Європі за реверсною схемою, коливається в межах 340-370 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з прийнятим Кабінетом міністрів прогнозним балансом, в 2013 році видобуток природного газу заплановано в обсязі 22,049 млрд куб. м.