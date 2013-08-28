Україна домовилася з Газпромом про газ на опалювальний сезон

Про це сказано в повідомленні прес-служби віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.

«28 серпня 2013 у Москві відбулася зустріч віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка і голови ВАТ «Газпром» Олексія Міллера. Сторони врегулювали питання планового проходження осінньо-зимового періоду в частині транзиту російського газу через територію України і забезпечення газом українських споживачів», - говориться в повідомленні.

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Раніше, 28 серпня, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомляв, що Росія продовжує наполягати на необхідності закачати в підземні сховища України 18-19 млрд куб м природного газу напередодні опалювального сезону, тоді як Україна вважає, що можна пройти суворі температурні режими з обсягом у 14 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в другій декаді липня приступила до закачування газу в підземні сховища для гарантування власного споживання і транзиту до Європи в зимовий період. Планується закачати в підземні газові сховища не менш як 14-16 млрд кубометрів газу. Станом на 17 липня в підземних газових сховищах України було накопичено 9 млрд кубометрів газу, зокрема закачаного в рамках відновлення поставок імпортного палива до України і підготовки до опалювального сезону.

Водночас, у «Газпромі» заявляють, що в українських ПСГ до початку осінньо-зимового сезону має бути більш як 19 млрд кубометрів газу для забезпечення транзиту до ЄС.