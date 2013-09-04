До Умані приїхало вже майже 27 тисяч паломників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманського МВ УМВС у Черкаській області, станом на вечір 4 вересня до міста приїхали майже 27 тис паломників-хасидів із 15 країн світу, серед них понад 2,5 тис дітей та 15 жінок. Найбільше паломників із Держави Ізраїль, Німеччини, Франції та США. Також є паломники з ПАР, Канади, Італії, Великої Британії, Індії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Киргизстану, Російської Федерації та Іспанії. Прибувають прочани до Умані, в основному, автобусами з міжнародних аеропортів ”Бориспіль”, Одеси та Вінниці. Автобуси з паломниками ще продовжують прибувати.

У 2011 році в Умані була зафіксована рекордна кількість хасидів - 26038 паломників. Торік їх приїхало майже 23 тисяч прочан. Масове паломництво до могили Цадика Нахмана розпочалось 1988 року. Тоді на прощу прибуло 200 осіб брацлавських хасидів.

Сьогодні ввечері паломники відзначатимуть іудейський новий рік - Рош-га-Шана. Святкування триватимуть до 6 вересня. А вже з 7 вересня паломники почнуть від’їжджати з Умані.

Як повідомляв УНІАН, цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.