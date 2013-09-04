Україні пророкують валютну кризу

Про це йдеться в макроекономічному огляді Центру макроекономічних досліджень (ЦМІ) Сбербанку Росії .

На думку авторів, за 2012 рік на підтримку курсу гривні Національний банк витратив близько 25% золотовалютних резервів і продовжує витрачати їх у 2013 році. Відмова МВФ від продовження співпраці, спад економіки, тривале зниження обсягу резервів, а також несприятлива зовнішня кон'юнктура тільки посилюють тиск на гривню.

"За підсумками червня 2013 року, найбільша ймовірність валютного кризи протягом наступних 12 місяців відзначена в Україні - 82 %. Далі слід валютний ринок Білорусі - 59%. Для Казахстану у червні 2013 року ймовірність валютного кризи протягом наступних 12 місяців виявилася на рівні 12 %", - йдеться в документі.

В Сбербанку прогнозують, що середньорічний курс гривні у 2013 році складе 8,18 грн / дол., у 2014-му - зросте до 8,59 грн. Інфляція складе 0,5 % і 2 % відповідно.

"Вірогідність кризи на валютному ринку України збереже тенденцію до зростання. Уникнути чергової девальвації валюти України навряд чи вдасться. Вірогідність валютного кризи протягом наступних 12 місяців на Україні до кінця 2014 року перевищить 96%, що перевищує рівень ймовірності, при якому відбулася девальвація в грудні 2008 року", - йдеться у повідомленні.