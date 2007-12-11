Аварія на шахті ”Червоний партизан”: з-під землі евакуйовують гірників

У Луганській області на шахті "Червоний партизан" зараз знову проводиться масова евакуація гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 15.42 11 грудня на шахті "Червоний Партизан" (ДП "Свердловантрацит") сталося раптове відключення електроенергії на центральному проммайданчику і майданчику ствола, що подає повітря. В момент аварії в шахті знаходився 361 працівник. У вертикальних стволах людей немає.

Зараз евакуація гірників триває.

У штабі уточнили, що це друге відключення електроенергії на шахті за останні два дні.

Як повідомляв УНІАН, уранці 10 грудня на шахті "Червоний партизан" також сталося раптове відключення електроенергії. В момент аварії в шахті знаходилося 299 чоловік. Усі вони були виведені по робочих похилих стволах. Під час евакуації ніхто не постраждав.