У техаській школі невідомі влаштували різанину: є жертва

Невідомі атакували учнів близько сьомої ранку за місцевим часом, незадовго до початку занять.

Повідомляється, що з місця події повели двох людей у ​​наручниках. Затримання відбулося приблизно в 8:15. До 9:30 школа все ще була оточена поліцією, пише Правда.Ру.

Ще мінімум одного молодого чоловіка 16 років відвезли до лікарні. ЗМІ повідомляють про одного загиблого і двох постраждалих. Всі вони є учнями цієї школи.