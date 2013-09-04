У техаській школі невідомі влаштували різанину: є жертва

23:55, 04 вересня 2013
Суспільство
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У школі Spring High School в місті Х'юстон, штат Техас, сталася різанина. Влада повідомляє мінімум про одного загиблого на місці події, передає Huffington Post.

полиция поліція / Фото : gavailer.livejournal.com

Невідомі атакували учнів близько сьомої ранку за місцевим часом, незадовго до початку занять.

Повідомляється, що з місця події повели двох людей у ​​наручниках. Затримання відбулося приблизно в 8:15. До 9:30 школа все ще була оточена поліцією, пише Правда.Ру.

Ще мінімум одного молодого чоловіка 16 років відвезли до лікарні. ЗМІ повідомляють про одного загиблого і двох постраждалих. Всі вони є учнями цієї школи.

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