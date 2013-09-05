Митники ефективніше працюють в структурі Міндоходів, ніж окремо - експерт

Таку думку озвучив директор центру суспільно-економічних експертиз "Ukraine XXI" Віктор Мельничук.

«За січень-липень від ввізного мита держбюджет отримав майже 7,5 млрд грн., що на 3,2% більше, ніж торік. Це при тому, що імпорт товарів скоротився на 13%», - пояснив фахівець.

За оцінками Мельничука, підвищення ставок на деякі групи товарів не могло забезпечити таке зростання доходів бюджету на фоні падіння обсягів ввезених товарів.

«Це може в т.ч. означати, що зменшуються обсяги контрабанди та масштаби різноманітних «сірих» схем, передусім, у групі споживчих товарів, попит на які є досить нееластичним – навіть за умов зменшення купівельної спроможності населення», - зазначив експерт.

Директор центру "Ukraine XXI" не виключає, що завершення процесу інтеграції митниці з податкової призведе до подальшого зростання митних доходів бюджету.

«Досягти цього вдасться тоді, коли повноцінно запрацює система контролю за рухом товарів від моменту перетинання кордону до реалізації його з магазинних полиць. Тоді у суб’єктів ЗЕД буде менше мотивів шахраювати при розмитненні товарів», - резюмував В. Мельничук.