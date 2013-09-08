Завтра в Україні без опадів

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у східних областях та подекуди в Криму очікується невеликий дощ.

Вночі та вранці окремі тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 16°; вдень 17-22°, на Закарпатті та півдні Одещини до 26°.

У Києві та Київській області без опадів, вночі та вранці окремі тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі в області 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 9-11°, вдень близько 20°.

Сьогодні, 8 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-22°, в районі Одеси 14°; в Дніпрі біля Києва - 15°.