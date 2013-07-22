Україна увійшла до десятки країн з можливим дефолтом

Відповідно до щоквартального звіту агенства, Capital IQ, Україна в II кварталі зайняла 7-е місце серед 70 країн за ймовірністю дефолту в найближчі п'ять років, пише Комерсант-Україна.

Загальну можливість дефолту (CPD) країни оцінили в 44,25% (у I кварталі - 34,8%).

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Прогноз дефолту грунтується на показнику кредитно-дефолтних свопів (CDS) країни - страховка покупців суверенних єврооблігацій від дефолту, ризик девальвації національної валюти і можливість реструктуризації боргу.

Як повідомляється, Україна давно вважається інвесторами ризикових позичальником: останні п'ять років країна стабільно входить до топ-10 країн з найвищим прогнозом дефолту (у різні періоди ймовірність дефолту оцінювали в 28,6-65,7%).

Разом з Україною у списку стабільно фігурують Венесуела, Пакистан та Аргентина (очолює список вже три квартали поспіль (81,62%), Кіпр.

У той же час S&P вважає ризики наших сусідів мінімальними: Росія зайняла 30-е місце (13,13%), а Польща - 47-е (7,3%).

Багато експертів критикують методику S & P.

"У всіх найбільш ризикових країн за останні 20 років були дефолти. А в України був лише частковий дефолт в 1998 році, але всі зовнішні зобов'язання були виконані. У всіх найбільш ризикових країнах мали місце заворушення, революції, зміщення влади. За цих факторів дефолт дуже імовірний. У 2008-2009 роках агентство S&P включило Україну до списку дефолтних країн, в результаті ціна наших єврооблігацій впала на 60%. Потім вона знову виросла, але склалося враження, що це було зроблено спеціально", - каже головний фінансовий аналітик рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" Віталій Шапран.