Петра Мельника затримала поліція США - джерело

Про це повідомило виданню КоммерсантЪ-Украина високопоставлене джерело в дипломатичних колах.

"Місцеперебування Петра Мельника було встановлено ще в середині серпня, після чого його затримала американська поліція" , - повідомив співрозмовник видання, проте не назвав міста, в якому це сталося.

Оскільки між Україною і США немає договору про екстрадицію, домогтися видачі Петра Мельника буде складно. Проте за даними джерел газети, співробітники МВС України зможуть проводити з екс-ректором слідчі дії - зокрема, допити.

Нагадаємо, ректор Національного університету Державної податкової служби був затриманий в Україні 27 липня під час отримання хабара і в якості запобіжного заходу поміщений під домашній арешт. Однак у ніч на 9 серпнявін зняв електронний браслет, що відстежував його пересуваня, і сховався. Пізніше стало відомо, що ректор перетнув кордон Білорусі, звідки виїхав до однієї з європейських країн.

Лише 12 серпня Печерський райсуд Києва дозволив затримати Петра Мельника для зміни йому запобіжного заходу, і тільки 14 серпня ректор був оголошений у міжнародний розшук. 27 серпня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що міліції вдалося встановити країну, в якій ховається Мельник, але відмовився повідомити подробиці.