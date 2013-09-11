ЗМІ: В Україні зростає виробництво "тіньового" хліба

"У ході наради було розглянуто кілька питань, в числі яких - боротьба з тіньовим сектором , робота з мережами роздрібної торгівлі щодо скорочення відстрочки платежів , які часом досягають 90 днів , а також держрегулювання цін на хлібобулочні вироби " , - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Костянтин Кошелєв.

Як пише Комерсант, на сьогоднішній день вже третина ринку хлібобулочних виробів знаходиться в тіні , притому що ще кілька років тому статистика була протилежною , зазначає директор однієї з компаній- виробників Олександр Тараненко. " За офіційною статистикою, в Україні виробляється близько 2 млн т хліба та хлібобулочних виробів. Якщо цей обсяг розділити на чисельність населення і кількість днів у році, то вийде, що щодня на одну людину припадає лише близько 100 г" , - відзначає він.

За його оцінками, реальне споживання хлібобулочних виробів в Україні становить 250-270 г на людину на добу. За даними дослідницької компанії GfK Ukraine , падіння споживання хліба в Україні спостерігається з 2008 року за рахунок продукції низького цінового сегмента. Згідно з даними , які були оприлюднені на конференції Bakery and Business 2013 року, за останні чотири роки обсяг українського ринку в натуральному вираженні скоротився на 13,5 %. Для вирішення питання зростання тіньового ринку пекарі вчора вирішили звернутися до уряду.