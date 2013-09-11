На Донеччині матір, яка працює без вихідних, покарали за неувагу до дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добропільського міськвідділу міліції, до правоохоронців надійшов дзвінок від місцевого жителя, який повідомив про те, що на п'ятому поверсі по підвіконню відкритого вікна ходить малолітня дитина і може впасти.

Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група і співробітники кримінальної міліції у справах дітей, проте дитини в якійсь небезпечній ситуації не було. Заявник пояснив міліціонерам, що він не вперше спостерігає, як маленька дитина ходить по краю вікна на п'ятому поверсі, і на підтвердження своїх слів надав правоохоронцям фото.

Проведеною перевіркою було встановлено, що за вказаною адресою проживає 26-річна мати двох дітей віком 3 і 7 років. Щоб прогодувати сім'ю, жінка влаштувалася працювати на міську автомийку, де працює по 12 годин на день, без вихідних. Діти в цей час перебувають вдома без нагляду дорослих.

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Як пояснила жінка правоохоронцям, «молодшого сина не беруть у садок, оскільки у дитини немає щеплень, а старший школяр за ним наглядає», і чим займаються діти в її відсутність, мати не знає.

Співробітниками кримінальної міліції у справах дітей щодо безвідповідальної матері складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання дітей), а також проведено профілактичну бесіду про неприпустимість залишання маленьких дітей без нагляду дорослих, оскільки це може призвести до тяжких наслідків.