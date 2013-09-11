В Україні хочуть відмовитися від паперових медкарток

Про це розповів заступник Міністра охорони здоров’я Роман Богачев. За його словами, паперові медичні картки найближчим часом стануть історією, оскільки МОЗ України впроваджує Всеукраїнський електронний реєстр пацієнтів (ЕРП), повідомляє прес-служба міністерства.

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Це стало можливим завдяки впровадженню Концепції інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2014 ‒ 2018 роки, яку у квітні цього року було підтримано Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України. Серед заходів реалізації зазначеної Концепції є й створення електронного реєстру.

Днями Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова затвердила технічні завдання для створення централізованого електронного реєстру пацієнтів та комплексної системи захисту інформації у ньому.

«Із переходом на електронну систему збору та зберігання інформації відійдуть у минуле і проблеми, пов’язані із паперовим медичними картками. Нині картки зберігаються за місцем проживання пацієнта і з цим пов’язані довготривалі бюрократичні процедури, – говорить Роман Богачев. – Також виникають труднощі у процесі збору анамнезу, наприклад, коли пацієнт потрапляє у заклад охорони здоров’я у невідкладному стані без медичної картки. Часом через людський фактор трапляються випадки втрати медичної інформації. Централізований ЕРП дозволить вирішити ці питання, що, безумовно, підвищить доступність медичної допомоги».

Персональні дані пацієнтів розміщуватимуться на серверному обладнанні МОЗ України, що дозволить централізовано забезпечувати контроль за їх збереженням. Таке рішення було прийнято на основі аналізу роботи ЕРП у «тестовому» режимі у пілотних регіонах – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві.

«Впровадження електронного реєстру пацієнтів автоматично модернізує службу медичної статистики, завдяки якій вестиметься облік обсягів та моніторинг якості фактично наданих населенню медичних послуг. А це одна з умов комфортного переходу до страхової медицини», – зазначив заступник Міністра.