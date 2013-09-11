Чоловіка, який пограбував банк і роздавав гроші людям, відправили на лікування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

На тему: На Рівненщині жінка оглушила грабіжника, врятувавши пораненого ним чоловіка

Прокуратура повністю довела в суді скоєння сімферопольцем злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК (грабіж), проте через неосудність його направлено на лікування.

Як повідомляв УНІАН, грабіжник виніс 21 тис. грн з "Укрсіббанку" 1 квітня, пригрозивши проломити робітниці голову. 34-річного чоловіка міліція затримала за кілька годин після злочину. Він назвався архангелом Михаїлом. Більша частина грошей була у "робінгуда", їх повернуто банку.