Янукович хоче знизити процентні ставки для бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Президент України Віктор Янукович сьогодні, 12 вересня, відвідуючи лікувально-діагностичний центр на базі Обласної клінічної лікарні під час робочої поїздки в Луцьк.

За словами Януковича, Україна кожен рік має приріст інвестицій, але їх треба збільшувати, адже державні інвестиції - це можливість отримання доступних кредитів, а тому з року в рік ми будемо скорочувати процентні ставки кредитів для бізнесу. До кінця цього року плануємо їх скоротити до 14%, а наступного - до 11%.

Президент України підкреслив, що на рівні держави створено комісію з визначення пріоритетних напрямів кредитування, наступного року пріоритетним буде будівництво доріг.

Він також зазначив, що сьогодні в Україні переробляється близько 20% продукції, “решта - це той обсяг, який чекає інвестора”.