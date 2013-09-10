В Європі проти держпідтримки для українського приватного бізнесу

Про це експерти заявили Deutsche Welle, коментуючи проект закону народного депутата від Партії регіонів Анатолія Кінаха, який пропонує забезпечувати державними гарантіями інвестиційні проекти не лише держави, але й приватного бізнесу.

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, це допоможе фірмам отримувати кредити, що, в свою чергу, "сприятиме розвитку економіки України, в тому числі орієнтованих на експорт і енергозберігаючих проектів".

У Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) до такої ініціативи українських депутатів поставились скептично.

"Ми активно йдемо шляхом відмови від держгарантій для кредитування. Це важливо, оскільки тоді суб’єкти господарювання вчаться правильно господарювати, що призводить до більшої фінансової дисципліни", - зауважив провідний радник ЄБРР Антон Усов.

Починаючи з 2004 року, додав експерт, ЄБРР не надає кредити українським муніципалітетам під держгарантії, оскільки це "велике навантаження на держбюджет".

Усов наголосив, що державне гарантування виправдане лише під великі довготермінові інфраструктурні проекти, що принесуть користь суспільству.

Попри те, що видавати держгарантії депутати пропонують на конкурсній основі, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що законопроект є "простою корупційною схемою", якою активно користуватимуться урядовці та наближені до президента компанії.

"Ці конкурси виграватимуть компанії, де є офшорні власники", - зауважив Шабунін.

Крім того, наголосив експерт, гроші, зарезервовані під держгарантії, не можна буде витратити на суспільні потреби.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про внесення змін до статті 199 Господарського кодексу України (щодо державних гарантій) зареєстровано в парламенті 6 вересня (№3209).

Законопроект встановлює, що держгарантією в установленому порядку можуть бути забезпечені зобов'язання суб'єктів господарювання - резидентів, тоді як діюча редакція Господарського кодексу передбачає таке право лише для підприємств державного сектора економіки.

Згідно із пояснювальною запискою, зміни викликані необхідністю зрівнювання в правах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності в частині надання держгарантій.