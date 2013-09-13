У Росії згоріла психіатрична лікарня, 14 пацієнтів зникли

Доля 14 пацієнтів інтернату невідома, всього в будівлі, за попередніми даними, перебувало 59 людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на начальника управління інформації МНС РФ Олега Воронова.

На тему: Згоріла резиденція президента Латвії (відео)

Рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі 22 людини.

"Решта вийшли самі, залишається невідомою доля 14 осіб", - сказав Воронов.

О 04.25 (03:25 за Києвом) пожежа була локалізована на площі 670 квадратних метрів.