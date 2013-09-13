У Росії згоріла психіатрична лікарня, 14 пацієнтів зникли
07:19, 13 вересня 2013Світ
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Сьогодні, близько 02.52 годин мск (1:52 за Києвом) загорілося одноповерхова будівля психоневрологічного інтернату "Оксочі" під російським Новгородом
Доля 14 пацієнтів інтернату невідома, всього в будівлі, за попередніми даними, перебувало 59 людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на начальника управління інформації МНС РФ Олега Воронова.
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Рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі 22 людини.
"Решта вийшли самі, залишається невідомою доля 14 осіб", - сказав Воронов.
О 04.25 (03:25 за Києвом) пожежа була локалізована на площі 670 квадратних метрів.
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