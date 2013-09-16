На Київщині вибухнув гараж: людей відкинуло на 15 м і повідривало руки
20:38, 16 вересня 2013Суспільство
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У Київській області у селі Мала Вільшанка пролунав вибух. У приватному подвір'ї злетів у повітря гараж. Від сильної вибухової хвилі двох чоловіків відкинуло на 15 метрів.
Причина вибуху з'ясовується / Кадр: ТСН
Обидва із відірваними кистями рук та чисельними рваними ранами та опіками зараз у реанімації. Власник оселі, витягаючи постраждалих з вогню, також отримав опіки рук.
Гараж був забитий технікою: мопед, бензопили, електрогенератори і паливо до них - щонайменше 150 літрів бензину, повідомляє ТСН.
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Не виключено, що постраждалі проводили зварювальні роботи і знехтували правилами пожежної безпеки. "Два повні газові балони були і у одного був надірваний вентиль. Вони теж могли спричинити вибух. Але що саме вибухнуло, ми з'ясовуємо", - зазначив речник міліції Київської області Микола Жукович.
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