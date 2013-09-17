Україна продовжить вивантажувати ядерне паливо із Чорнобильської АЕС

"До кінця цього року планується повне звільнення блоку №2 від відпрацьованого ядерного палива", - сказав перший заступник голови державної інспекції ядерного регулювання Михайло Гашев, що займає також пост головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.

Про це повідомляють РИА Новости.

Гашев додав, що на другому енергоблоці Чорнобильської АЕС поки залишаються 111 паливних збірок .

На тему: НАТО допоможе Україні знешкодити радіоактивні відходи за 25 мільйонів

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибухнув четвертий енергоблок станції. Загальна площа радіаційного забруднення в Україні в результаті катастрофи склала 50 тисяч квадратних кілометрів у 12 областях.

Крім того, від радіоактивного забруднення постраждали 19 російських регіонів з територією майже 60 тисяч квадратних кілометрів і населенням 2,6 мільйона осіб, а також 46,5 тисячі квадратних кілометрів території Білорусі (23% від загальної площі). Чорнобильську АЕС було зупинено 15 грудня 2000 після рішення уряду України.

Українська влада хоче перетворити Чорнобильську станцію в безпечну систему за допомогою об'єкта "Укриття" (конфайнменту ), який буде представляти собою споруду у формі арки заввишки 105 метрів, довжиною 150 метрів і шириною 260 метрів.