В Україні випав перший сніг (відео)

Перший у цьому році сніг випав на Чорногорському хребті у Карпатах. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, шар снігу становить близько 6 см.

Синоптик Наталя Діденко проте зазначила, що лякатися не варто. Адже це високогір'я, а снігу і морозів по всій Україні поки що не буде. "Але похолодання йде, і на жаль переважно холодна і дощова погода втримається по всій країні. Тобто бабине літо переноситься поки що на жовтень", - зазначила синоптик, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, у цьому році аномально холодна осінь в Києві вразила синоптиків. У п'ятницю, 6 вересня, Київ став практично найхолоднішою столицею в усій Європі.