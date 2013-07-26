Південь Бразилії засипає снігом: 3 людини загинули (фото)

Незвична картина вимальовується на зазвичай жаркому півдні Бразилії, передають у четвер латиноамериканські ЗМІ: діти і дорослі ліплять сніговиків, передає РІА Новости.

Причиною настільки рідкісної для регіону розваги стала хвиля холоду, що прийшла з Антарктиди і обрушилася не тільки на Бразилію, а й на Парагвай, Уругвай, Аргентину і Чилі.

На півдні Бразилії, зокрема, у містах Курітіба і Флоріонополіс, де стовпчик термометра опустився до мінус 7,4 градуса за Цельсієм, снігу не бачили кілька десятиліть. У Сан-Паулу минулої ночі була зафіксована найнижча з 2000 року температура - всього 5,2 градуса. У соціальних мережах вже з'явилися фотографії сніговиків з 130 міст бразильського півдня.

Однак крім розваг холоди несуть і трагедії: у Сан-Паулу одна людина замерзла насмерть, приблизно 11 тисяч бездомних були терміново евакуйовані в тимчасові притулки. У найпівденнішому штаті Ріо-Гранді-ду-Сул також не обійшлося без жертв заморозків - загинули дві людини.

ЗМІ повідомляють також про смерть людей від холодів в Парагваї та Уругваї - в цілому за останні дні загинули шість осіб.