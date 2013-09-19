Рада зняла заборону на відведення земельних ділянок
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок" з урахуванням пропозицій Президента України
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 367 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Закон був заветований Президентом України через те, “що ним зупинено надання містобудівних умов і обмежень уповноваженими органами містобудування та архітектури, а також дію заборони на відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення у разі відсутності плану зонування або детального плану території для всіх населених пунктів України, крім міста Києва”. Глава держави підкреслив, що виключення Києва в цій ситуації з переліку призведе до порушення конституційних норм щодо рівності всіх суб’єктів права, а також негативно вплине на економічний розвиток столиці. Президент України зауважив, що запропонований підхід до регулювання земельних відносин лише в місті Києві є невиправданим.
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Таким чином, знято заборону на відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення у тому числі в Києві.