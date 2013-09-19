Рада зняла заборону на відведення земельних ділянок

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 367 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон був заветований Президентом України через те, “що ним зупинено надання містобудівних умов і обмежень уповноваженими органами містобудування та архітектури, а також дію заборони на відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення у разі відсутності плану зонування або детального плану території для всіх населених пунктів України, крім міста Києва”. Глава держави підкреслив, що виключення Києва в цій ситуації з переліку призведе до порушення конституційних норм щодо рівності всіх суб’єктів права, а також негативно вплине на економічний розвиток столиці. Президент України зауважив, що запропонований підхід до регулювання земельних відносин лише в місті Києві є невиправданим.

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Таким чином, знято заборону на відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення у тому числі в Києві.