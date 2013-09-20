Повернення продукції Roshen на російський ринок призупинилося

19:42, 20 вересня 2013
Суспільство
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Росія поки що не одержала всієї необхідної документації від української кондитерської компанії Roshen, робота з повернення її продукції на російський ринок поки що не рухається.

Roshen

Про це заявив голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко на брифінгу в Москві, передає РІА Новости.

"Поки що ця робота не рухається. Поки що ми тільки читаємо заяви виробників, дуже пафосні, про перемогу над Росією", - сказав Онищенко.

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Він сказав, що досі Україна не надала повного обсягу документації за чотирма фабриками компанії "Рошен".

З кінця липня ввезення до РФ кондитерських виробів Roshen заборонене після того, як Росспоживнагляд відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії та виявив порушення щодо якості. Roshen заявляє, що зацікавлена у швидкому врегулюванні ситуації й готова прийняти на будь-яку з українських фабрик інспекцію контролюючого органу Росії з перевіркою.

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