Повернення продукції Roshen на російський ринок призупинилося

Про це заявив голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко на брифінгу в Москві, передає РІА Новости.

"Поки що ця робота не рухається. Поки що ми тільки читаємо заяви виробників, дуже пафосні, про перемогу над Росією", - сказав Онищенко.

На тему: Росія офіційно запропонувала Україні проінспектувати фабрики Roshen

Він сказав, що досі Україна не надала повного обсягу документації за чотирма фабриками компанії "Рошен".

З кінця липня ввезення до РФ кондитерських виробів Roshen заборонене після того, як Росспоживнагляд відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії та виявив порушення щодо якості. Roshen заявляє, що зацікавлена у швидкому врегулюванні ситуації й готова прийняти на будь-яку з українських фабрик інспекцію контролюючого органу Росії з перевіркою.