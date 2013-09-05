Онищенко визнав, що безпідставно підозрював Roshen у реекспортних схемах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко сказав на прес-конференції у Москві.

«Була дана команда Челябінську і Новосибірську з тим, щоб провели перевірку. Поки ті перевірки, які вони проводять, не виявили поставок, незважаючи на заборону. Отже, не ласуни жителі Хабаровська, і вони не доїли ті цукерки, які були завезені раніше. Дай Боже, щоб це було так», - сказав голова Росспоживнагляду.

На його думку, такі поставки можна організувати з Казахстану до Новосибірська і Челябінська, звідки йдуть товари до Сибіру і Зауралля.

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Онищенко нагадав, що коли було ухвалено рішення про заборону ввезення цукерок до РФ, не було заборони на їх обіг з метою реалізувати продукцію, вже поставлену на ринок, оскільки великих запасів не було. Окрім цього, не введено заборону на продаж цукерок Липецької фабрики Roshen і фабрики компанії в одній з країн Прибалтики, оскільки до них конкретно питань не було.

Онищенко розповів, що коли він збирався вилітати з Хабаровська до Благовіщенська, його в аеропорті пригостили «до болю знайомими цукерками» (цукерками «Рошен» - УНІАН).

«У мене була надія, що там (на етикетці) буде написане Липецьк, але не збулася моя мрія, і мені пояснили, що це ті цукерки (вироблені в Україні), які не встигли продати. Тоді я подумав, чи немає там реекспортних схем», - сказав Онищенко. При цьому він заявив, що сам цукерок не їсть.

Нагадаємо, 29 липня ц.р. Росспоживнагляд ввів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставки усіх видів кондитерських виробів до Росії.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Онищенко і міністра аграрної політики і продовольства України Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).