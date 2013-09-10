Росія офіційно запропонувала Україні проінспектувати фабрики Roshen

У Росспоживнагляді також підтвердили отримання матеріалів української сторони щодо акредитації двох лабораторій на відповідність вимогам Росії у сфері захисту прав споживачів.

«Наразі йде вивчення цих матеріалів із метою визначення компетентності вказаних лабораторій щодо проведення досліджень кондитерської продукції на її відповідність російському законодавству у галузі якості та безпеки харчових продуктів», - йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв`язку з невідповідною якістю.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат ”Бершадьмолоко” (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).