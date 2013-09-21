У Харківській області понад 500 людей шукають зниклого хлопчика

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, пошуки тривають другу добу.

«Ситуацію ускладнює те, що Денис не розмовляє», - зауважили в міліції.

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Міліція звернулася до небайдужих громадян допомогти у пошуках зниклого хлопчика. Пошук добровольців, які можуть допомогти в пошуках дитини, триває й через соціальні мережі.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня близько 18.00 пішов з дому в невідомому напрямку й до цього часу не повернувся 5-річний Денис Сальник, який проживає в селі Малинівка Чугуївського району Харківщини. Дитину оголосили в розшук.