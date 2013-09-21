У Харківській області понад 500 людей шукають зниклого хлопчика
15:37, 21 вересня 2013Суспільство
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Поблизу села Малинівка Чугуївського району Харківської області в пошуках зниклого безвісти п’ятирічного Дениса Сальника беруть участь понад 500 правоохоронців, курсантів відомчих вищих навчальних закладів та військовослужбовців внутрішніх військ.
Зниклий Денис Сальник
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, пошуки тривають другу добу.
«Ситуацію ускладнює те, що Денис не розмовляє», - зауважили в міліції.
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Міліція звернулася до небайдужих громадян допомогти у пошуках зниклого хлопчика. Пошук добровольців, які можуть допомогти в пошуках дитини, триває й через соціальні мережі.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня близько 18.00 пішов з дому в невідомому напрямку й до цього часу не повернувся 5-річний Денис Сальник, який проживає в селі Малинівка Чугуївського району Харківщини. Дитину оголосили в розшук.
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