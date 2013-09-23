У Тернополі прокуратура перевіряє, чи дійсно міліція зламала руку підлітку

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, перевірку розпочато сьогодні після того, як у місцевих інтернет-виданнях з’явилася інформація про неправомірні дії працівників органів внутрішніх справ при затриманні неповнолітнього тернополянина та нанесення йому тілесних ушкоджень.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

На даний час слідство триває, його проводить слідчий прокуратури міста Тернополя.

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Попередньо сьогодні вранці місцеві інтернет-ЗМІ з посиланням на матір 15-річного потерпілого повідомили, що під час затримання міліціонери вкрай брутально поводилися з неповнолітнім і при одяганні на нього наручників зламали хлопцеві руку.

Мати також стверджує, що згодом хлопця у відділку погрозами заставили підписати документ, що він був нетверезий та порушував громадський порядок, хоча насправді на момент затримання він ішов по вулиці із матір’ю, а коли потім його освідчував нарколог, то не виявив ознак сп’яніння.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня прокуратура Тернополя почала перевірку з приводу іншої заяви батьків про побиття міліціонерами їхнього неповнолітнього сина. Мати потерпілого у заяві стверджує, що коли її 16-річний син повертався ввечері додому з магазину, до нього підійшли правоохоронці. Після словесної перепалки хлопця забрали в міськвідділ міліції, де, як стверджує потерпілий та батьки, його побили.

Тернопільські правоохоронці ж у відповідь заявили, що не били неповнолітнього, і що тілесні ушкодження синові насправді спричинив батько. Перевірка з даного приводу ще триває.