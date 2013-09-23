Депутат не знайшов слідів тортур на тілі Павличенка

Про це кореспондента УНІАН повідомив народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка після зустрічі з Павличенком у Диканівській виправній колонії №12 під Харковом.

«Він не підтверджує заяви про тортури. Він дуже добре тримається, він боєць», - сказав Швайка.

Депутат підтвердив, що на шиї Павличенка є порізи, «які, з його слів, він сам собі заподіяв». Швайка, посилаючись на слова Павличенка, сказав, що ув’язнений завдав зобі ушкодження, «щоб не допустити погроз, насильства». «Це був його свідомий крок», - зауважив депутат.

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Швайка зазначив, що такий вчинок є грубим порушенням, тому зараз Павличенко перебуває в дисциплінарному ізоляторі. З ним в ізоляторі утримується ще один чоловік.

Депутат зауважив, що закон дозволяє перебування у дисциплінарному ізоляторі кількох ув’язнених, та додав, що Павличенко не скаржився на свого сусіда по ізолятору.

Депутат додав, що зовнішніх слідів побиття на тілі Павличенка немає.

Крім того, Швайка повідомив, що його зустріч з Павличенком тривала близько 30 хвилин у кабінеті першого заступника начальника колонії. Половина зустрічі проходила віч-на-віч, потім у присутності робітників пенітенціарної установи.

Швайка наголосив, що Павличенко повторив свої слова двічі – у присутності тюремників, і під час зустрічі на одинці.

Підсумовуючи результати зустрічі, депутат сказав: «Знаєте, як по написаному каже. Це може бути схожим на домашню заготовку». Він не виключив, що розмова з Павличенком була під контролем.

Водночас Швайка підкреслив, що справа Павличенків має величезний суспільний резонанс, тому він продовжуватиме підтримувати контакт із Павличенком, щоб запобігти усіляким можливим неправомірним діям щодо нього.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в ефірі ток-шоу Савіка Шустера на телеканалі «Інтер» депутат від «Свободи» Юрій Михальчишин заявив, що Сергій Павличенко у колонії порізав собі вени, щоб врятуватися від катувань.

21 вересня прес-служба Державної пенітенціарної системи України підтвердила, що Павличенко, який відбуває покарання у Диканівській виправній колонії №12 на Харківщині, дійсно наніс собі незначні подряпини на шиї.

21 вересня Швайка заявив, що добиватиметься особистої зустрічі із Павличенком, щоб перевірити інформацію про його побиття у колонії та спробу самогубства.

Довідка УНІАН. 2 жовтня 2012 року Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. Суддя Шевченківського районного суду Києва Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджував, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.