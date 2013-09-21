Офіційно: Павличенко подряпав собі шию лезом, але не через катування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ).

За відомостями ДПтСУ, у понеділок, 16 вересня, до Диканівської виправної колонії (№12) управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області був переведений для подальшого відбування покарання Павличенко.

«По прибуттю до проведення співробітниками установи його повного особистого обшуку Павліченко С.Д., скориставшись прихованим в ротовій порожнині лезом від одноразової бритви, наніс собі незначні подряпини на шиї. До того ж, засуджений поводив себе дуже нервово та неадекватно», - зазначили у відомстві.

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Тюремники підкреслили, що Павличенку негайно було надано медичну допомогу в медичній частині установи, після чого «проведено роз’яснювальні профілактичні бесіди керівництвом установи, територіального управління та представниками прокуратури Червонозаводського району міста Харкова».

«Як пояснив сам Павліченко С.Д., він це зробив тому що його направили відбувати покарання до іншої області», - йдеться в повідомленні ДПтСУ.

Інформацію за даним фактом зареєстровано в Книзі обліку інформації про події. Матеріали за фактом події було внесено 16 вересня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«На теперішній час стан здоров’я засудженого Павліченка С.М. задовільний, він шкодує про свою поведінку того дня. Постійно з ним спілкуються відповідальні співробітники, зокрема, психологи установи та територіального управління», - підсумували в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 вересня, в ефірі ток-шоу Савіка Шустера на телеканалі «Інтер» депутат від «Свободи» Юрій Михальчишин заявив, що в одній із колоній Харкова Павличенко порізав собі вени, щоб врятуватися від катувань.

2 жовтня 2012 року Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. Суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.