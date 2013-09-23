У Києві госпіталізовано водія з пораненнями від вибуху невідомого предмету

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, інцидент стався сьогодні близько 8.00 у Подільському районі на території приватного житлового сектора.

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За попередніми даними, водій 1962 року народження, при виїзді із гаражу почув хлопок, після якого з даху будівлі впали якісь побутові предмети, пошкодивши лобове скло автомобіля і поранивши таким чином його власника.

"За викликом на місце пригоди виїхали вибухотехніки, експерти, які мають встановити причини події", - зазначили у міліції, зауваживши, що наразі їм невідомо, чим займається потерпілий.

Водночас у ВЗГ повідомили, що після проведення всіх необхідних експертиз будь-яких залишків вибухівки чи вибухонебезпечних речовин на місці події не виявлено.

“Експертиза, яка завершилась півгодини тому, не виявила будь-яких залишків вибухових речовин”, - зазначили у столичному главку.