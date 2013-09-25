Янукович в ООН розповів, що є основою реформ в Україні

«Фундаментальною основою внутрішніх перетворень в Україні й надалі залишатиметься верховенство принципу соціальної справедливості», - сказав Глава держави у своєму виступі під час загальних дебатів 68-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

За словами Януковича, в Україні реалізується найбільш масштабна за новітню історію держави програма реформ, спрямованих як на здійснення соціально-економічних перетворень, так і на подальше зміцнення демократичного устрою та верховенства права.

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Глава держави підкреслив, що Україна й надалі виконуватиме «домашню роботу» з досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття на національному рівні.

«Ми прагнемо закріпити наявну позитивну динаміку багатьох ключових показників національного розвитку. Серед таких індикаторів - подолання бідності, забезпечення якісної освіти, збереження довкілля, покращення здоров`я матерів, зменшення дитячої смертності тощо», - сказав Президент.